campo di marte apre sportello della fp cgil

A Campo di Marte apre uno sportello della Fp Cgil Lucca, rafforzando il supporto ai propri iscritti. La Funzione Pubblica Cgil si impegna a offrire assistenza dedicata sulla tutela dei diritti lavorativi e previdenziali, garantendo un punto di riferimento concreto e vicino alle esigenze dei cittadini. Questa iniziativa conferma l’attenzione della Cgil nel promuovere servizi di qualità e presenza sul territorio.

