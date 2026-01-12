Campi incontro con Nadia Terranova e il romanzo ' Quello che so di te'

Da martedì 13 gennaio a Campi Bisenzio, si apre l’evento CaRa – Campi Racconta 2026 con un incontro dedicato a Nadia Terranova. Al Teatrodante Carlo Monni si presenterà il suo romanzo 'Quello che so di te', offrendo un’occasione di riflessione sulla letteratura contemporanea e il suo rapporto con il teatro. Un appuntamento che unisce narrativa e scena, nel rispetto di un approccio sobrio e attento.

Firenze, 12 gennaio 2026 - Da martedì 13 gennaio a Campi Bisenzio l'anteprima di CaRa – Campi Racconta 2026, primo appuntamento con Nadia Terranova: al Teatrodante Carlo Monni la letteratura incontra la scena. Nel ricco programma incontri con autrici e autori, attrici e attori per riflettere sul presente attraverso le parole, le storie e il dialogo, tra narrativa, divulgazione e teatrom tra i protagonisti dei prossimi eventi Alessandra Viola e Giorgio Pasotti. Torna CaRa – Campi Racconta, la rassegna che unisce letteratura, pensiero e partecipazione al Teatrodante Carlo Monni, organizzata dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Campi Bisenzio, e che per il 2026 propone una nuova serie di incontri capaci di mettere in dialogo storie personali e questioni universali, emozione e riflessione, racconto e responsabilità civile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

