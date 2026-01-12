Campana del vetro non svuotata in viale Emilia

In viale Emilia, la campana del vetro non è stata svuotata da tempo, con rifiuti accumulati e lasciati nelle vicinanze. È importante mantenere le aree di raccolta pulite per favorire il corretto smaltimento dei materiali e il rispetto dell’ambiente. Si invita a segnalare eventuali disservizi per garantire un servizio efficiente e sostenibile per tutta la comunità.

Campana per la raccolta del vetro in viale Emilia. Vetro non ritirato da tempo e rifiuti lasciati intorno. Quartiere residenziale? Fra poco non si potrà passare e soprattutto non è un bel vedere. A chi bisogna rivolgersi?. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

