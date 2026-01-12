Cammini di Puglia | tra Barsento e i sentieri di Noci

Il 18 gennaio alle 9.30, scopri i cammini di Puglia tra Barsento e i sentieri di Noci. Un itinerario nel cuore della Murgia dei Trulli, tra boschi, masserie e muretti a secco, offrendo un’occasione per conoscere un paesaggio autentico, ricco di storia e tranquillità. Un percorso pensato per chi desidera immergersi nella natura e apprezzare le tradizioni del territorio pugliese.

