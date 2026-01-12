Camion travolge la folla durante la manifestazione | panico e paura VIDEO

Durante una manifestazione di solidarietà, un incidente ha causato il travolgimento di parte della folla da parte di un camion. La scena ha generato immediatamente panico e paura tra i presenti. Questo evento evidenzia i rischi associati a eventi pubblici e la necessità di misure di sicurezza più efficaci. Un video testimonia quanto accaduto, offrendo uno sguardo diretto sull’accaduto.

Una protesta nata per esprimere solidarietà si è trasformata in pochi istanti in una scena di panico. A Los Angeles, durante una manifestazione a sostegno dei cittadini iraniani che protestano contro il regime, un camion U-Haul ha attraversato la folla, investendo almeno una persona e scatenando il caos tra i partecipanti. Secondo le prime ricostruzioni dei media statunitensi, l'episodio si è verificato intorno alle 15:30 di domenica, lungo Veteran Avenue, nei pressi del Federal Building nel quartiere di Westwood.

