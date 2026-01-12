Calhanoglu rompe la maledizione dei rigori nei big match | la fatale coincidenza evitata per un minuto

Hakan Çalhanoglu rompe la maledizione dei rigori nei grandi incontri, evitando una coincidenza sfortunata di un solo minuto. La sua esperienza si inserisce in una narrazione di resilienza e determinazione, dimostrando come un singolo momento possa fare la differenza. Questa vicenda evidenzia l’importanza dei dettagli nel calcio di alto livello, sottolineando come la puntualità e la concentrazione siano fondamentali anche nei momenti più decisivi.

La storia del rigore di Hakan Çalhano?lu è, per scomodare delle leggende della musica italiana, una “storia di un minuto”. Il turco ha realizzato il penalty del 2-1 nel pareggio del big match tra Inter-Napoli di domenica sera. E lo ha realizzato al 73esimo. Il centrocampista nerazzurro è considerato uno dei massimi specialisti dal dischetto, da sempre elegante e impeccabile. Una freddezza invidiabile che gli ha permesso di realizzare 28 dei 30 rigori battuti da quando ha cambiato sponda dei Navigli. Una percentuale del 93,4% che è macchiata da due errori, però, pesanti. Accomunati da delle coincidenze curiose: sono quasi identici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A 10 minuti dalla fine i nerazzurri, con il vantaggio di Calhanoglu, già pregustavano l’allungo in classifica. Il Napoli sembrava ormai sulle gambe, soprattutto a livello psicologico, con pochissimi cambi a disposizione e senza il suo condottiero Conte espulso. M - facebook.com facebook