Calhanoglu il messaggio social | Fa male… – FOTO

Calhanoglu ha condiviso un messaggio sui social dopo il pareggio contro il Napoli, sottolineando le sensazioni di delusione e rammarico per la partita. Nonostante l'Inter fosse riuscita a mettere a segno due volte, il risultato finale riflette una certa amarezza, evidenziando le occasioni perse e le difficoltà incontrate nel mantenere il vantaggio fino alla fine.

Calhanoglu. Il pareggio contro il Napoli lascia sensazioni contrastanti in casa Inter. I nerazzurri erano riusciti a portarsi avanti per due volte, ma non hanno capitalizzato il vantaggio fino al triplice fischio. Tra i protagonisti della serata c'è stato Hakan Calhanoglu, autore del rigore che ha riportato l' Inter avanti dopo la prima risposta azzurra, trasformando con freddezza il penalty procurato da Mkhitaryan. Il centrocampista turco, però, ha chiesto il cambio prima della fine del match a causa di un affaticamento muscolare che verrà monitorato nelle prossime ore. Al di là dell'aspetto fisico, Calhanoglu ha voluto esprimere il suo stato d'animo attraverso i social, commentando una gara che avrebbe potuto permettere all' Inter di allungare in modo più deciso nella corsa scudetto.

