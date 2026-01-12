Calhanoglu | Andare in vantaggio due volte e non prendere tutti e tre i punti fa male

Calhanoglu ha commentato su Instagram il pareggio di ieri a San Siro, sottolineando come sia difficile accettare aver ottenuto due vantaggi e non riuscire a conquistare tutti e tre i punti. Le sue parole riflettono il disappunto per il risultato finale, evidenziando l'importanza di capitalizzare le occasioni durante le partite. Un commento che mette in luce la frustrazione di una squadra che avrebbe voluto chiudare il match con una vittoria.

Inter News 24 Calhanoglu sul proprio account Instagram ha espresso tutto il suo rammarico dopo il pareggio maturato ieri a San Siro. Il gol su calcio di rigore di Hakan Calhanoglu aveva illuso tutti gli interisti di aver portato a casa quella che poteva essere una vittoria a dir poco fondamentale per la corsa Scudetto della squadra di Cristian Chivu. In casa Inter c'è tanto rammarico per com'è andata la sfida con il Napoli, ad esprimerlo lo stesso centrocampista turco sul proprio account Instagram. FA MALE – «Andare in vantaggio due volte e non prendere tutti e tre i punti fa male. Ma continuiamo ad andare avanti insieme.

