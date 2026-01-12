Calendario sport invernali | orari settimana 12-18 gennaio tv streaming Ultima vera abbuffata prima dei Giochi

Scopri il calendario degli eventi sportivi invernali della settimana 12-18 gennaio, con orari, programmazione TV e streaming. Un'occasione per seguire da vicino le competizioni più importanti prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, offrendo agli appassionati un'ultima opportunità di vivere l’atmosfera di questa stagione sportiva. Restate aggiornati sugli appuntamenti principali e preparatevi a seguire le emozioni delle discipline invernali.

Settimana di sport invernali piuttosto intensa quella che c’è all’orizzonte per atleti e appassionati. Dal 12 al 18 gennaio gli impegni tra neve e ghiaccio saranno molteplici e servirà armarsi di un “blocco note” virtuale per appuntarsi tutto quello che è previsto. Lo sci alpino sarà protagonista come non mai con tappe di un certo rilievo sia per quanto concerne il circuito femminile che quello maschile. Lo stesso dicasi per il biathlon, lo sci di fondo il salto con gli sci, la combinata nordica, lo snowboard, il freestyle, lo slittino, il bob e lo skeleton. Fari puntati anche sugli Europei di short track e di pattinaggio artistico. 🔗 Leggi su Oasport.it

