Calcolo interessi Rottamazione 2026 | simulazione al tasso del 3 per cento

Il calcolo degli interessi per la Rottamazione 2026 è fondamentale per valutare la soluzione più conveniente. Con un tasso del 3%, la simulazione permette di confrontare il pagamento in un’unica soluzione o tramite rateizzazione. La domanda, da presentare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2026, richiede attenzione per scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze finanziarie.

All’atto della presentazione della domanda di adesione alla Rottamazione quinquies, da presentare all’Agenzia delle entrate – Riscossione entro il 30 aprile 2026, il contribuente deve valutare attentamente la convenienza tra il versamento in un’unica soluzione e la dilazione che comporta il pagamento degli interessi. In caso di scelta rateale, infatti, la normativa stabilisce l’applicazione di un tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° agosto 2026. L’aliquota è fissa e non segue le variazioni degli indici di mercato, rendendo il piano di rientro prevedibile nel tempo. La simulazione del calcolo deve tenere conto che le rate hanno una cadenza bimestrale e sono di pari ammontare, fatta eccezione per eventuali conguagli minimi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

