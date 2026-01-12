Calciomercato TuttoMercatoWeb rilancia | l’Inter lavora per Bernardo Silva a giugno

Da ilprimatonazionale.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo TuttoMercatoWeb, l’Inter sta pianificando un intervento sul mercato a giugno, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo e in particolare la fascia destra. La fase attuale del campionato evidenzia la necessità di un’alternativa valida per la rosa, in vista della prossima stagione. La trattativa per Bernardo Silva potrebbe rappresentare un’opportunità importante per i nerazzurri, che cercano di migliorare la propria competitività.

Qualcosa si muoverà anche nel mezzo. Non adesso, in quanto la Beneamata ha estremo bisogno – e il  match  scudetto pareggiato con il Napoli ha confermato le sensazione delle ultime uscite – di un’alternativa in più sulla fascia destra. Intanto però, come è giusto che sia, in Viale della Liberazione si lavora L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato tuttomercatoweb rilancia l8217inter lavora per bernardo silva a giugno

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, TuttoMercatoWeb rilancia: l’Inter lavora per Bernardo Silva a giugno

Leggi anche: Calciomercato Inter, per il centrocampo ipotesi Bernardo Silva

Leggi anche: Calciomercato Inter, la bomba dall’Inghilterra: Ausilio pezza al colpo Bernardo Silva! Può sostituire quel centrocampista in uscita

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.