Calciomercato Torino si riapre la pista Prati | il centrocampista del Cagliari torna un obiettivo concreto

Sul fronte del calciomercato Torino, torna di attualità il nome di Prati, centrocampista del Cagliari. Il club granata valuta un possibile investimento per rinforzare il settore mediano, mentre le trattative si svolgono discretamente. In attesa di sviluppi ufficiali, l’interesse per il giocatore resta vivo, con l’obiettivo di migliorare la rosa in vista delle prossime sfide.

Calciomercato Torino, obiettivo Prati sempre più caldo: il club valuta un nuovo affondo per il gioiello del Cagliari Mentre il Cagliari è concentrato esclusivamente sulla sfida di oggi contro il Genoa a Marassi, il mercato continua a muoversi sullo sfondo con indiscrezioni che attirano l'attenzione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino è tornato a

