Calciomercato Ternana rossoverdi in uscita | i calciatori individuati Prezzo unico per la semifinale di Coppa Italia
La Ternana si prepara ad affrontare una settimana cruciale, con l’attenzione rivolta alla semifinale di Coppa Italia di Serie C contro il Potenza, in programma mercoledì 14 gennaio alle ore 18. Nel frattempo, la società valuta alcune uscite nel calciomercato, con un prezzo unico stabilito per la semifinale. Un momento importante per la squadra e per la programmazione futura del club rossoverde.
Una settimana piuttosto intensa quanto importante attende la Ternana. La compagine rossoverde ospita il Potenza (mercoledì 14 gennaio ore 18) nella semifinale di andata della Coppa Italia di Serie C. La società di via della Bardesca ha annunciato l’attivazione della prevendita. Saranno aperti i. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Ternana-Union Brescia 4-1, grande prova dei rossoverdi: qualificazione in semifinale di Coppa Italia di Serie C
Leggi anche: Calciomercato Ternana, Giuseppe Panico è il primo acquisto. Tre operazioni in uscita per i rossoverdi
Calciomercato Ternana, Giuseppe Panico è il primo acquisto. Tre operazioni in uscita per i rossoverdi; Calciomercato Ternana, le Fere alla ricerca di rinforzi dalla Serie B. Brutta prova ad Ascoli: il riscatto deve arrivare dalla Coppa; Calciomercato Ternana, ufficiale: Panico è un nuovo calciatore rossoverde; Calciomercato Ternana, Giuseppe Loiacono in partenza: blindati i ‘big’ rossoverdi.
Calciomercato Ternana, rossoverdi in uscita: i calciatori individuati. Prezzo unico per la semifinale di Coppa Italia - Il Direttore dell’area tecnica Diego Foresti al lavoro per piazzare alcuni elementi che non rientrano nei piani tecnici ... today.it
Primi movimenti targati Diego Foresti #mercato #calciomercato #Ternana #SerieCSkyWifi - facebook.com facebook
Ufficialità calciomercato: Schroffenegger alla Ternana, Cascarino al West Ham x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.