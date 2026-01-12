Calciomercato Roma virata su Malen per l’attacco! Massara pensa ad uno scambio

La Roma valuta un nuovo rinforzo per l’attacco, con il nome di Malen in cima alla lista. La società sta considerando una possibile strategia di scambio, con l’obiettivo di accontentare le esigenze tecniche di Gasperini. La trattativa si sta sviluppando in modo rapido, mentre i dirigenti lavorano per trovare la soluzione migliore in vista delle prossime settimane di mercato.

per accontentare Gasperini col colpo in avanti La caccia al rinforzo offensivo per la Roma si trasforma in una corsa contro il tempo. Con la trattativa per Giacomo Raspadori finita in una fase di stallo preoccupante, il Direttore Sportivo Frederic Massara ha deciso . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Napoli-Roma, cambia tutto: Raspadori può tornare alla corte di Antonio Conte, i giallorossi di Gasperini virano su Donyell Malen; Calciomercato Roma, virata su Malen per l’attacco! Massara pensa ad uno scambio.

