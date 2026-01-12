Calciomercato Roma Raspadori tentenna | Malen l’alternativa di Massara

La Roma si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Torino, in programma domani negli ottavi di finale. Nel calciomercato, la trattativa per Raspadori sembra rallentare, con Malen come possibile alternativa suggerita da Massara. La società monitora attentamente le opzioni per rinforzare l’attacco, mentre la squadra si concentra sull’impegno imminente in vista delle prossime sfide.

È già giornata di vigilia per la Roma, che domani scenderà in campo in Coppa Italia, affrontando il Torino, negli ottavi di finale. Questi giorni, però, saranno molto importanti anche in ottica calciomercato, con il club capitolino che vuole regalare il primo rinforzo a Gasperini. Migliorare il reparto offensivo continua ad essere la priorità di Massara, che però sta combattendo contro i dubbi di Raspadori, i quali hanno convinto il direttore sportivo giallorosso a mettere gli occhi su Malen. Il Napoli nei pensieri di Raspadori. Si è ormai trasformata in una vera e propria telenovela il passaggio di Raspadori alla Roma, con il giocatore che non ha ancora dato una risposta definitiva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

