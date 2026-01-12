Calciomercato Roma Raspadori indispettisce anche l’Atletico

Il calciomercato della Roma si fa notare anche per le tensioni legate a Raspadori, il quale, tra l’incertezza di restare in Spagna, accettare l’offerta giallorossa o tornare a Napoli, ha causato malumore tra i dirigenti dell’Atletico Madrid. La situazione riflette le delicate dinamiche di mercato e le decisioni ancora in fase di definizione del giocatore.

Il continuo tergiversare dell’esterno azzurro, in dubbio tra giocarsi ancora le sue carte in Spagna, accettare l’offerta della Roma e ritornare nella sua Napoli ha infastidito i Colchoneros. La società biancorossa ora potrebbe addirittura decidere di escluderlo dai convocati per la sfida di Copa del Rey contro il Deportivo La Coruña. Convocazione a rischio. Ieri pomeriggio il calciatore era stato provato dal Cholo Simeone tra i titolari durante l’allenamento in vista della partita di coppa dove è previsto un ampio turnover. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, i dubbi persistenti di Raspadori potrebbero portare addirittura all’esclusione dai convocati per la partita di martedì. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

