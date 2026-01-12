Calciomercato Raspadori attende il Napoli e la Roma non ci sta

Sul calciomercato, Raspadori attende una risposta dal Napoli, mentre la Roma resta in attesa di sviluppi. L’offerta giallorossa è preparata e la volontà di concludere l’affare è forte, ma il tempo per definire il trasferimento si riduce. La situazione rimane in equilibrio, con tutte le parti che monitorano attentamente gli sviluppi.

Roma aspetta una risposta per Raspadori, ma il tempo stringe: l’offerta è pronta, la fiducia resiste, l’impazienza cresce. E quando il mercato si allunga, cambiano i piani e cambiano i nomi. – serieanews.it La Roma ha fatto la sua mossa. Ha messo sul tavolo titolarità, centralità tecnica e uno stipendio vicino ai 4 milioni netti. Un pacchetto chiaro. Un messaggio diretto a Giacomo Raspadori: qui saresti al centro del progetto. Dall’altra parte c’è il Napoli, che non ha ancora sbloccato il dossier. Il club valuta, pondera, apre e richiude spiragli. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Calciomercato, Raspadori attende il Napoli (e la Roma non ci sta) Leggi anche: Raspadori blocca la Roma e attende le mosse di Lazio e Napoli (Gazzetta) Leggi anche: Calciomercato Roma, Zirkzee non esclude Raspadori: passi avanti per l’ex Napoli La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Raspadori apre alla cessione: la Roma attende una risposta nelle prossime ore. Video |; Roma vicina a Raspadori: accordo con l'Atletico, si attende l'ok dell'ex Napoli; LIVE Raspadori-Roma, Jack attende il Napoli. Slitta ancora la risposta definitiva; Le notizie del 9 gennaio 2026 di calciomercato: la Roma in chiusura per Raspadori e Dragusin, il Napoli chiede Ferguson. Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti LIVE - Altra giornata cruciale sul fronte delle trattative per il club giallorosso chiamato a rinforzare la rosa di Gasperini: notizie, ufficialità e indiscrezioni ... corrieredellosport.it

Calciomercato, news di oggi in diretta: Roma tra Malen e Raspadori, ma spunta l’Atalanta. Bernardo Silva può arrivare in Italia - Calciomercato in diretta, le news di oggi 12 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Raspadori aspetta il Napoli. La Roma infastidita (rosica), si sente una seconda scelta se non una terza - Massara ha fatto di tutto: accordo con l'Atletico, rassicurazioni al calciatore, ingaggio quasi da 4 milioni ma Raspadori traccheggia ... ilnapolista.it

Calciomercato: colpi e trattative scottanti!

Raspadori alla Roma diretta: trattative, aggiornamenti, ultime notizie calciomercato LIVE - facebook.com facebook

Per ora intanto #Raspadori si sta allenando in gruppo #calciomercato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.