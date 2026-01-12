Calciomercato news di oggi in diretta | Raspadori-Roma giornata decisiva Fiorentina su Baldanzi La Lazio cerca Toth

Aggiornamenti in tempo reale sul calciomercato di oggi, 12 gennaio. Focus su Raspadori-Roma, con una giornata decisiva, Fiorentina interessata a Baldanzi e la Lazio che cerca Toth. Segui le trattative delle principali squadre di Serie A, tra Juventus, Milan, Inter e Napoli, per conoscere le ultime novità e sviluppi delle trattative in corso.

Calciomercato, le ultime news di oggi in diretta LIVE - Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. sport.sky.it

Calciomercato, le notizie di oggi: Inter idea Zanotti, Lazio per il centrocampo occhio a Toth e Timber. Tare: «Maignan vuole rimanere al Milan» - La nostra filosofia è semplice: puntiamo sui giovani e a valorizzarli. corriere.it

Le ultime news di calciomercato con @FabrizioRomano Last winter transfer updates with Fabrizio Romano #Fuoriclasse #DAZN x.com

Calciomercato Serie A: doppio colpo #Lecce, #Maldini sotto i riflettori Mentre il campionato va avanti, il mercato non si ferma... #ToroNews #TorinoFC #Torino Il punto sul #calciomercato della #SerieA nei commenti - facebook.com facebook

