Calciomercato Milan Longari | Rossoneri a lavoro per lo scambio Gatti-Loftus-cheek

Nel calciomercato del Milan, si segnalano diverse novità, tra cui il possibile scambio tra Gatti e Loftus-Cheek e il rinnovo di Maignan. Secondo quanto riportato da Longari, i rossoneri sono attivamente impegnati in queste trattative per rafforzare la rosa e consolidare il proprio progetto. Questi aggiornamenti rappresentano un momento importante per il club in vista delle prossime sfide stagionali.

