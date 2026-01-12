Calciomercato Milan Longari | Rossoneri a lavoro per lo scambio Gatti-Loftus-cheek

Da pianetamilan.it 12 gen 2026

Nel calciomercato del Milan, si segnalano diverse novità, tra cui il possibile scambio tra Gatti e Loftus-Cheek e il rinnovo di Maignan. Secondo quanto riportato da Longari, i rossoneri sono attivamente impegnati in queste trattative per rafforzare la rosa e consolidare il proprio progetto. Questi aggiornamenti rappresentano un momento importante per il club in vista delle prossime sfide stagionali.

Arrivano delle notizie molto importanti nel fronte calciomercato del Milan: dal possibile scambio tra Gatti e Loftus-Cheek al rinnovo di Maignan, le ultime di Longari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

