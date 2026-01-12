Calciomercato l’Inter stringe per Branimir Mlacic

L’Inter si concentra sul calciomercato invernale, posticipando eventuali acquisti nel reparto difensivo a giugno, salvo sorprese. In questa prospettiva, la società sta lavorando per chiudere l’affare Branimir Mlacic, un’operazione che potrebbe rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e si inserisce nel progetto di ottimizzazione della squadra in vista dei prossimi impegni.

Calciomercato invernale con vista sulla prossima stagione: a meno di – a questo punto – clamorosi colpi di scena in uscita l’ Inter rimanderà a giugno ogni entrata nel reparto difensivo e, proprio in questa ottica, starebbe chiudendo l’affare Branimir Mlacic. Superata la concorrenza In questa stagione il centrale classe 2007 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter stringe per Branimir Mlacic Leggi anche: Calciomercato Inter, cresce l’interesse per Branimir Mlacic Leggi anche: Calciomercato, l’Inter accelera per Branimir Mlacic. La strategia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. ️Calciomercato - L’AD del Sassuolo toglie il difensore dal mercato. Niente da fare Bologna, Juventus e Inter interessate al centrale bosniaco - facebook.com facebook #Calciomercato #Inter- #Vlahovic, contropiede Marotta al #Milan - L'indiscrezione clamorosa - Tentazione araba per un nerazzurro. E #Frattesi... x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.