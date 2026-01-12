Calciomercato l’Inter stringe per Branimir Mlacic

Da ilprimatonazionale.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si concentra sul calciomercato invernale, posticipando eventuali acquisti nel reparto difensivo a giugno, salvo sorprese. In questa prospettiva, la società sta lavorando per chiudere l’affare Branimir Mlacic, un’operazione che potrebbe rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e si inserisce nel progetto di ottimizzazione della squadra in vista dei prossimi impegni.

Calciomercato invernale con vista sulla prossima stagione: a meno di – a questo punto – clamorosi colpi di scena in uscita l’ Inter rimanderà a giugno ogni entrata nel reparto difensivo e, proprio in questa ottica, starebbe chiudendo l’affare Branimir Mlacic. Superata la concorrenza In questa stagione il centrale classe 2007 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

calciomercato l8217inter stringe per branimir mlacic

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter stringe per Branimir Mlacic

Leggi anche: Calciomercato Inter, cresce l’interesse per Branimir Mlacic

Leggi anche: Calciomercato, l’Inter accelera per Branimir Mlacic. La strategia

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.