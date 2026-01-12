Calciomercato Lecce | sirene dalla Francia per questo giallorosso! Potrebbe lasciare il club a gennaio ultimissimi aggiornamenti

Sul fronte del calciomercato del Lecce, emergono voci provenienti dalla Francia riguardo a un possibile trasferimento di un giocatore giallorosso a gennaio. La situazione è ancora in evoluzione e non sono stati confermati dettagli ufficiali. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali per conoscere eventuali sviluppi e decisioni future del club e del giocatore coinvolto.

Calciomercato Lecce: dalla Francia spunta l'interesse per questo giallorosso! Potrebbe lasciare il club a gennaio, novità importanti Il calciomercato Lecce entra in una nuova fase. Dopo aver puntellato la rosa con due innesti di spessore come Fofana e Gandelman, la dirigenza giallorossa sposta il focus sulle operazioni in uscita. L'obiettivo del Responsabile dell'Area Tecnica Pantaleo .

