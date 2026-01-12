Il calciomercato della Juventus per il reparto centrocampo rimane in bilico, con Comolli che valuta attentamente le strategie da adottare. La società sembra orientata a attendere gli ultimi giorni della sessione di mercato per finalizzare eventuali acquisti, mantenendo aperte diverse opzioni. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione ai dettagli e alle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

Calciomercato Juve, per il centrocampista Comolli sarebbe pronto ad attendere gli ultimi giorni della sessione. Ecco il motivo della scelte. Il panorama del calciomercato della Juve sta subendo una mutazione strategica inaspettata. Se fino a poche settimane fa l’innesto di un nuovo mediano sembrava un atto dovuto per puntellare la rosa, le ultime notizie suggeriscono una riflessione più profonda da parte della dirigenza bianconera. Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, la situazione è in divenire. La Juventus non avrebbe più nell’acquisto di un centrocampista la priorità per il mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il rebus del centrocampista continua: la strategia di Comolli per rinforzare la mediana. Le ultime

Leggi anche: Calciomercato Juve, Comolli vuole rinforzare la mediana: i colpi parlano danese. Locatelli può essere scambiato!

Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi resta un rebus per la Juventus: le ultime sul centrocampista nerazzurro

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Calciomercato live oggi: Juve su Hjulmand ma occhio a Tonali, Percassi parla di Lookman e Galliani può tornare al Milan; Rebus Frattesi, l’Inter detta 2 condizioni: c’è la Juve, occhio a 2 club esteri; Calciomercato Juve, il rebus per l'attacco continua; Calciomercato Juventus, rinforzi a centrocampo: spunta Bernando Silva.

CALCIOMERCATO Juve-Milan, asse di mercato: spunta l’idea di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek - Tutto insomma sembra poter portare alla fumata bianca anche se in realtà siamo ancora agli albori della trattativa. statoquotidiano.it