Calciomercato intrigo Raspadori | l’attaccante diviso tra ritorno al Napoli e nuova avventura alla Roma

Giacomo Raspadori, attualmente in forza all'Atletico Madrid, è al centro di richieste di mercato da parte di Napoli e Roma. La decisione sull’eventuale trasferimento resta ancora in sospeso, con l’attaccante che valuta attentamente le opportunità future. La sua destinazione potrebbe influenzare significativamente le dinamiche del calciomercato italiano nelle prossime settimane.

(Adnkronos) – Giacomo Raspadori è l'uomo più discusso del calciomercato in Italia. Ad oggi, lunedì 12 gennaio, l'attaccante dell'Atletico Madrid non ha ancora deciso la prossima mossa per il suo futuro. Il classe 2000 è uno degli obiettivi di mercato della Roma. Anzi, anche qualcosa in più. I giallorossi hanno già un accordo di massima .

