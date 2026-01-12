Calciomercato Inter LIVE | Holm seguito per la fascia occhi puntati anche su Caprile per la porta

Segui le ultime novità del calciomercato dell'Inter con aggiornamenti in tempo reale. In questa sessione, Holm è tra i profili seguiti per la fascia, mentre si valutano anche le possibilità per la porta con Caprile. Restate aggiornati su tutte le trattative, incontri e sviluppi delle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l'anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell'organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l'amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale.

