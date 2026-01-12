Calciomercato a destra soluzione Made in Inter | Mattia Zanotti come Federico Dimarco?

Nel calciomercato dell’Inter, la priorità è rafforzare la fascia destra. Con molte voci e pochi interventi concreti, il club cerca una soluzione interna o esterna efficace, evitando gli errori della passata stagione. La discussione riguarda principalmente Mattia Zanotti e Federico Dimarco, in un contesto in cui la stabilità e la qualità della linea difensiva sono fondamentali per le ambizioni nerazzurre.

Tanti nomi, una sola necessità. Quella di mettere a posto la fascia destra della Beneamata. Per non commettere lo stesso errore della scorsa stagione con il parco attaccanti – quando non si intervenne nonostante la manifesta inadeguatezza delle riserve (Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa) – il calciomercato dell' Inter

