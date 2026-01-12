Calcio serie C il Perugia torna a respirare dopo mesi Il difficile arriva ora

Il Perugia di serie C si presenta al prossimo impegno con maggiore fiducia dopo il pareggio contro il Bra, risultato che interrompe una fase difficile. Sebbene ci siano ancora aspetti da migliorare, questa partita rappresenta un passo importante nel percorso di ripresa. Ora, l'obiettivo è consolidare i progressi e affrontare con attenzione le sfide future, mantenendo un approccio equilibrato e concentrato.

Lo scontro diretto contro il Bra è terminato con un 1-1 che indubbiamente qualche rimpianto lo lascia, ma che non può non portare in dote qualcosa di positivo.Primo aspetto riguarda la classifica: complice la sconfitta casalinga del Livorno il Perugia per la prima volta in questa stagione è fuori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

