Calcio Napoli spettacolo a San Siro contro l’Inter 2-2

Il Calcio Napoli ottiene un pareggio 2-2 contro l’Inter a San Siro, con McTominay che segna una doppietta. La partita ha visto i partenopei recuperare due volte lo svantaggio, mettendo in mostra determinazione e spirito di squadra. L’Inter, invece, cerca di rilanciare la propria corsa al titolo, desiderosa di superare le recenti difficoltà e di ottenere un risultato positivo davanti al proprio pubblico.

Calcio Napoli: Due volte in svantaggio, McTominay la pareggia con una doppietta La voglia dell’Inter di dare una svolta al campionato; la voglia dei nerazzurri di prendersi la rivincita per lo scudetto dello sorso anno. Le difficoltà del Calcio Napoli con le tantissime assenze e la certezza che nelle sfide dirette gli azzurri sono stati, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, spettacolo a San Siro contro l’Inter 2-2 Leggi anche: Il Napoli senza Neres a San Siro: Conte rinuncia al brasiliano contro l’Inter Leggi anche: Inter Napoli, Chivu si affida al fattore San Siro: contro gli azzurri il trend casalingo è positivo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Epifania, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma da non perdere; L'Inter dà spettacolo e torna sola in vetta: 3-1 al Bologna; Napoli, la Chiesa di San Severo accoglie: “Itaca: richiamo mediterraneo”; La Supercoppa in esposizione al Napoli Store San Domenico fino al termine di gennaio. Inter-Napoli 2-2. Spettacolo e veleni a San Siro. Napoli, cuore e personalità: McTominay gela San Siro - Il rigore concesso all’Inter scatena le proteste di Conte che viene espulso. stabiachannel.it Inter-Napoli, spettacolo e gol a San Siro: finisce 2-2 - 2: McTominay doppietta decisiva per gli azzurri che riagganciano due volte i nerazzurri a San Siro. ilmetropolitano.it

Pari spettacolo tra Inter e Napoli, sfida scudetto senza padroni - Dimarco e il rigore di Çalhanoglu illudono i nerazzurri, McTominay la pareggia due volte. msn.com

Materazzi: "È favorita l'Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve a pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio" x.com

Calcio Napoli Vesuviolive.it - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.