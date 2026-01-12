Calcio Eccellenza | sconfitto il Perignano precipita il San Giuliano

Nel recente turno di campionato di Eccellenza, le squadre pisane hanno registrato risultati negativi. In particolare, il San Giuliano ha subito una sconfitta che ne ha determinato la classifica, mentre il Perignano ha ottenuto una vittoria. Di seguito, i dettagli e le analisi delle ultime partite disputate.

Pisa 12 gennaio 2026 – In Eccellenza non ci sono buone notizie per le pisane nell'ultimo turno di campionato, la ventesima giornata. Il Fratres Perignano, scosso dalla scomparsa improvvisa sabato della sorella di mister Pacifico Fanani perde in casa allo Stadio "Matteoli" contro il Montespertoli. Ospiti in vantaggio per primi con Biliotti, ma Giordani pareggia dopo appena tre minuti e poi Remorini ribalta tutto. Il Montespertoli però non ci sta e nella ripresa contro-ribalta la situazione prima pareggiando con Maltomini e poi segnando la pesante rete della vittoria con Rosi. Fratres Perignano che scende dunque all'ottavo posto a meno cinque punti dai play-off ed a più sei sui play-out in attesa di affrontare lo Sporting Cecina nuovamente in casa.

