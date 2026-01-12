Calcio Arbitri il presidente Zappi squalificato per 13 mesi

Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso di squalificare il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, per 13 mesi. La decisione arriva in seguito alle indagini della Procura Figc e riguarda la sua condotta nell’ambito del calcio e degli arbitri. La sanzione rappresenta un importante intervento nel sistema di regolamentazione sportiva, evidenziando l’attenzione delle autorità verso la corretta gestione delle figure di vertice nel calcio italiano.

Roma, 12 gen. (askanews) – Tredici mesi di inibizione: il Tribunale Federale Nazionale ha accolto in pieno la richiesta della Procura Figc rispetto alla sanzione da comminare al Presidente dell’Aia Antonio Zappi. Le accuse portate avanti dalla Procura guidata da Giuseppe Chiné riguardano le presunte pressioni che il presidente avrebbe esercitato sugli ex designatori della Serie C Ciampi e della Serie D Pizzi in occasione dell’ultima tornata di nomine dei cosiddetti Organi Tecnici, la prima gestita dal Comitato Nazionale neo-eletto a seguito delle elezioni svoltesi poco più di un anno fa, il 14 dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

