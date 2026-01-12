La Nazionale italiana maschile di calcio a 5 ha iniziato il raduno di preparazione per gli Europei 2026, convocando 18 giocatori. L’appuntamento si è svolto ieri al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma, segnando l’inizio del percorso verso la fase finale della competizione continentale. Questo momento rappresenta un passo importante nel lavoro della squadra in vista della partecipazione europea.

Nella giornata di ieri la Nazionale italiana maschile di calcio a 5 si è ritrovata al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma per cominciare il raduno di preparazione verso la fase finale degli Europei 2026. Gli Azzurri resteranno nella capitale fino a lunedì 19 gennaio, quando si trasferiranno in Slovenia ed il CT Salvo Samperi consegnerà alla UEFA la lista dei 14 giocatori selezionati per la rassegna continentale, effettuando quattro tagli rispetto ai 18 calciatori presenti nel ritiro romano. “ Andiamo in Slovenia per provare a sognare. Sappiamo di essere in quello che anche all’estero la stampa ha definito il girone della morte e per questo sarà importante pensare un passo alla volta per non perdere il focus e arrivare a Lubiana avendo lavorato bene in questa settimana a Roma, ma ne sono sicuro: i ragazzi sono concentrati e determinati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio a 5, i convocati dell’Italia per il raduno pre-Europeo. 18 azzurri in ritiro a Roma

Leggi anche: Calcio a 5, le convocate dell’Italia per l’ultimo raduno pre Mondiale: 18 le giocatrici scelte dalla ct Salvatore

Leggi anche: Sci Alpinismo, 18 azzurri convocati per il raduno di Cervinia-Valtournenche dal 4 all’8 novembre

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Convocati: la lista completa #PaviaCalcio #MilanFuturoPavia - facebook.com facebook

I convocati per #EntellaMonza, 19° giornata di #SerieBKT acmonza.com/it/news/virtus… x.com