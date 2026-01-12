Calciatore si accascia al suolo durante la partita provvidenziale l' intervento dell' allenatore avversario

Durante una partita di calcio, un calciatore si è improvvisamente accasciato a terra, creando momenti di tensione sul campo. La situazione è stata gestita prontamente dall'allenatore avversario, il quale ha fornito un intervento tempestivo. Questo episodio ha evidenziato l'importanza della collaborazione e della prontezza di risposta in situazioni di emergenza durante le competizioni sportive.

Un calciatore si accascia all'improvviso a terra durante la partita e provvidenziale si rivela l'intervento dell'allenatore avversario.L'episodio è accaduto nel fine settimana il match del campionato di Terza Categoria tra l'Atletico Portici e Pro Poggiomarino. A raccontare quanto accaduto sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

