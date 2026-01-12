Calciatore si accascia al suolo durante la partita provvidenziale l' intervento dell' allenatore avversario
Durante una partita di calcio, un calciatore si è improvvisamente accasciato a terra, creando momenti di tensione sul campo. La situazione è stata gestita prontamente dall'allenatore avversario, il quale ha fornito un intervento tempestivo. Questo episodio ha evidenziato l'importanza della collaborazione e della prontezza di risposta in situazioni di emergenza durante le competizioni sportive.
Un calciatore si accascia all'improvviso a terra durante la partita e provvidenziale si rivela l'intervento dell'allenatore avversario.L'episodio è accaduto nel fine settimana il match del campionato di Terza Categoria tra l'Atletico Portici e Pro Poggiomarino. A raccontare quanto accaduto sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: L’allenatore si accascia e muore in panchina a 44 anni durante la partita: choc in Super Liga
Leggi anche: Si scontra con un avversario durante la partita, calciatore va in arresto cardiaco e muore a 15 anni
Calciatore si accascia al suolo durante la partita, provvidenziale l'intervento dell'allenatore avversario.
Calciatore si accascia al suolo durante la partita, provvidenziale l'intervento dell'allenatore avversario - Un calciatore si accascia all'improvviso a terra durante la partita e provvidenziale si rivela l'intervento dell'allenatore avversario. napolitoday.it
Al minuto sessantasette della ripresa scatta l'ennesimo allarme infortuni in casa Napoli, David Neres si accascia a terra dopo un duro intervento del laziale Pellegrini, che entra malissimo sulla caviglia del calciatore brasiliano della squadra partenopea, tra i - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.