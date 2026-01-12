Cairate | all’assalto della villa di un noto imprenditore arrestati i banditi in BMW

Nella giornata del 12 gennaio 2026 a Cairate, sono stati arrestati i criminali a bordo di una BMW mentre tentavano di svaligiare la villa di un noto imprenditore del Basso Varesotto. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, assicurando la sicurezza della proprietà. L’episodio si inserisce nel contesto delle attività di prevenzione e repressione della criminalità nella zona.

Cairate, 12 gennaio 2026 – Bloccati i banditi in BMW che volevano svaligiare la villa di un noto imprenditore del Basso Varesotto. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio hanno arrestato due persone, entrambe italiane, residenti nel paese della Valle Olona. L'intervento. I militari dell'Arma sono intervenuti la notte scorsa, poco dopo l'1, dopo aver ricevuto la segnalazione di alcuni addetti della ditta di vigilanza Nasav, che avevano notato due soggetti sospetti aggirarsi nelle vicinanze dell'abitazione dell'industriale. Arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato un soggetto fermo all'esterno della villa, un cinquantenne, a bordo di una BMW serie 3 station wagon grigia.

