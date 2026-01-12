Caffè e coincidenze

Da nonewsmagazine.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Caffè e coincidenze si incontrano nelle atmosfere di un piccolo locale di via Margutta, dove la pioggia di marzo crea un sottofondo silenzioso. Le gocce battono contro le vetrine, richiamando ricordi e incontri casuali. Un luogo che invita alla riflessione, tra il ritmo lento della città e i momenti condivisi, in un senso di familiarità semplice e autentica.

La pioggia di marzo aveva il sapore della memoria. Batteva contro le vetrine del piccolo caffè in via Margutta con quella insistenza tipicamente romana, né violenta né delicata, semplicemente inesorabile come il passare del tempo. Sara osservava le gocce scivolare sul vetro, disegnare percorsi casuali che si incontravano e si separavano, proprio come le vite delle persone là fuori, nelle strade lucide che riflettevano il cielo plumbeo. Sistemò il laptop sul tavolo d’angolo, quello con la presa di corrente che traballava se la toccavi e la vista perfetta sui sampietrini che sembravano gemme scure incastonate nella strada. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

caff232 e coincidenze

© Nonewsmagazine.com - Caffè e coincidenze

Leggi anche: Gli Anni Ottanta, contrasti e coincidenze, di Enrico Deaglio 

Leggi anche: Caffè del Caravaggio: quando il caffè diventa un’esperienza d’autore

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Nonna Andò Al CAFFÈ E Si Sedette Al Tavolo! Il Motivo È Incredibile..!!

Video Nonna Andò Al CAFFÈ E Si Sedette Al Tavolo! Il Motivo È Incredibile..!!

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.