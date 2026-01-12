Cade dal tetto del suo hotel e muore

Un albergatore di 75 anni di Campo Tures, Alto Adige, è deceduto dopo essere caduto dal tetto del suo hotel, il Heini. L’uomo, presumibilmente intento a rimuovere la neve dai pannelli fotovoltaici, è precipitato accidentalmente. L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, lasciando la comunità locale senza parole e sottolineando la pericolosità delle operazioni di manutenzione sui tetti degli edifici.

Heinrich Roeck è morto poco dopo, malgrado l'intervento dei soccorritori.

