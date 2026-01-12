Cacciatori di rame di nuovo a Torre Makauda | ripuliti i quadri elettrici

A Torre Makauda, Sciacca, sono stati rubati i quadri elettrici di un albergo dismesso. Si tratta di un episodio ricorrente legato al fenomeno dei furti di rame, che mette in evidenza le criticità legate alla sicurezza delle strutture inattive. La polizia sta indagando per individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi di questo tipo.

