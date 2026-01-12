Cacciatori di rame di nuovo a Torre Makauda | ripuliti i quadri elettrici
A Torre Makauda, Sciacca, sono stati rubati i quadri elettrici di un albergo dismesso. Si tratta di un episodio ricorrente legato al fenomeno dei furti di rame, che mette in evidenza le criticità legate alla sicurezza delle strutture inattive. La polizia sta indagando per individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi di questo tipo.
Ladri di rame perennemente in azione. E ancora una volta a Torre Makauda a Sciacca. A essere razziati sono stati i quadri elettrici della struttura alberghiera al momento chiusa. Un danno ingente, anche se ancora non quantificato nell'esatto ammontare. Delle indagini, dopo aver raccolto la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Sistemi all’avanguardia in arrivo. Tecnici di Acinque al lavoro: nuovi quadri elettrici nei quartieri
Leggi anche: Quanto sono importanti i quadri elettrici industriali per un’azienda
"Cacciatori" di rame di nuovo a Torre Makauda: "ripuliti" i quadri elettrici - Non è escluso che ad agire siano sempre gli stessi delinquenti che, periodicamente, tornano sempre nella stessa struttura alberghiera ... agrigentonotizie.it
Non un furto, né un’azione riconducibile ai cosiddetti “cacciatori” di rame, ma un danneggiamento che parrebbe essere mirato e che assumerebbe i contorni di un inquietante avvertimento. È quanto emerge dall’episodio avvenuto ai danni di un’azienda agrico - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.