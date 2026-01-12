Bundesliga turno infrasettimanale in diretta su Sky e NOW

La Bundesliga torna in campo con cinque partite in diretta su Sky e NOW tra il 13 e il 15 gennaio, segnando il turno infrasettimanale della 17ª giornata. La stagione 2025/2026 del calcio tedesco prosegue con incontri che offrono agli appassionati l'opportunità di seguire da vicino le prestazioni delle squadre e i risultati più interessanti del campionato.

Cinque partite live tra martedì 13 e giovedì 15 gennaio per la 17ª giornata del campionato tedesco La stagione 20252026 del grande calcio internazionale entra nel vivo anche in Bundesliga. Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio, Sky e NOW trasmetteranno in diretta il turno infrasettimanale valido per la 17ª giornata del massimo campionato tedesco,

