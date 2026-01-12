bruno barbieri 4 hotel nuovi episodi arrivano in chiaro su tv8

Su TV8 tornano i nuovi episodi di Bruno Barbieri 4 Hotel, il programma che esplora gli hotel italiani attraverso otto tappe ricche di sfide. Con l’aggiunta del bonus Barbieri Plus, le classifiche possono cambiare in ogni momento. Un'occasione per scoprire le peculiarità e le storie di strutture ricettive in tutto il paese, in un format che unisce competizione e attenzione ai dettagli.

Il viaggio tra gli hotel d’Italia arriva in chiaro con nuove sfide, otto tappe e il bonus Barbieri Plus che può ribaltare la classifica.. Bruno Barbieri torna a raccontare e ad arbitrare le sfide di Bruno Barbieri 4 Hotel, il viaggio nell’hôtellerie italiana che riparte con nuove sfide per la prima volta in chiaro, su TV8, dal 12 gennaio, ogni lunedì, alle ore 21.30. Lo Chef stellato guida ancora una volta la competizione – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – che in ogni episodio vede in gara 4 strutture ricettive, diverse per storia, stile e filosofia alberghiera, chiamate a distinguersi per idee e il loro spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti, in viaggio per passione, turismo o necessità. 🔗 Leggi su Digital-news.it

