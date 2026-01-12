A Broni, nel Paveese, un uomo di 54 anni è stato fermato durante un controllo stradale. Alla verifica sono emerse irregolarità che hanno portato alla sua doppia denuncia: per guida sotto l’influenza dell’alcol e per il possesso di armi e oggetti atti ad offendere. L’episodio evidenzia l’importanza del rispetto delle norme stradali e della sicurezza pubblica nella zona.

Broni (Pavia), 12 gennaio 2026 - Doppia denuncia, sia per " guida sotto l’influenza dell'alcol " che per " porto di armi ed oggetti atti ad offendere ". G.B., 54enne già pregiudicato, nella notte di domenica 11 gennaio a Broni, è incappato in un controllo alla circolazione stradale effettuato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Stradella. Era al volante della sua Audi A4 e al momento del controllo i militari hanno valutato un suo presunto stato di ebbrezza alcolica. L'automobilista si è però rifiutato di sottoporsi al test alcolemico, ma la circostanza viene per legge equiparata a un esito positivo dell'etilometro e sanzionata facendo scattare anche, oltre alla sospensione della patente, anche la denuncia penale e, se il mezzo è intestato allo stesso trasgressore, come in questo caso, anche il sequestro finalizzato alla confisca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Broni, fermato per controllo stradale: doppia denuncia per un pregiudicato 54enne

