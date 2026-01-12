Bromelina contro le ustioni come funziona la crema dei feriti di Crans-Montana

La crema di bromelina, utilizzata nei feriti di Crans-Montana, è un trattamento poco conosciuto ma efficace per le ustioni gravi. Derivata dall'ananas, questa sostanza favorisce la cicatrizzazione e riduce l'infiammazione. Prescritta in casi specifici, rappresenta un'opzione complementare per il recupero dei pazienti giovani e sopravvissuti a incidenti traumatici, come quelli avvenuti in Valais.

Un farmaco orfano, poco noto ma prezioso per i giovani pazienti con gravi ustioni sopravvissuti alla tragedia di Crans-Montana e ricoverati all'Ospedale Niguarda di Milano. È il medicinale a base di bromelina Nexobrid*, prodotto dall'azienda biotech israeliana MediWound, specializzata in trattamenti per ustioni e ferite difficili. Autorizzato per l'uso in Stati Uniti, Europa e Giappone, è stato ideato per rimuovere il tessuto necrotico dalle ustioni gravi senza la necessità di bisturi chirurgici ed è stato usato in tempi recenti anche per gli ustionati in Ucraina, come ricorda 'Osservatorio malattie rare'.

Bromelina, cos’è e come funziona il farmaco usato per le ustioni gravi dopo l’incendio di Crans-Montana - La bromelina è un estratto enzimatico usato nelle fasi iniziali delle ustioni gravi per rimuovere l’escara: come agisce e perché il farmaco è stato ... fanpage.it

Il farmaco per le ustioni è fra i medicinali carenti in Italia - Risulta essere fra i medicinali carenti in Italia, il farmaco Nexobrid per la cura delle ustioni, fra quelli utilizzati per la terapia dei ragazzi vittime dell'incendio di Crans- ansa.it

NEXOBRID: DA YAVNE AI GRANDI USTIONATI DI CRANS MONTANA. All’inizio degli anni 2000, in Israele, a Yavne, una piccola azienda biotech chiamata MediWound decide di rivoluzionare il mondo delle ustioni gravi. Prendono la bromelina, un mix di enzi - facebook.com facebook

NexoBrid è un farmaco a base di enzimi proteolitici arricchiti con bromelina, estratta dal gambo dell'ananas. Prodotto da MediWound Ltd. in Israele, serve per rimuovere il tessuto necrotico (escara) nelle ustioni termiche profonde a spessore parziale o complet x.com

