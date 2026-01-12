Brignone torna ad allenarsi a Cortina | Olimpiadi certe rientro in Coppa del Mondo ancora da valutare

Federica Brignone si è nuovamente allenata a Cortina, rafforzando le sue possibilità di partecipare alle Olimpiadi. Dopo una breve pausa a Carezza, la sciatrice valuterà in futuro il rientro in Coppa del Mondo, considerando la condizione fisica e il mantenimento del ranking. Restano ancora da definire le tappe successive, con Tarvisio e San Vigilio come possibili sedi di allenamento o competizione.

Federica Brignone è tornata a fare sul serio. Dopo una breve pausa rigenerante a Carezza, trascorsa a casa dell'amica ed ex compagna di squadra, la sciatrice valdostana ha ripreso gli allenamenti a Cortina d'Ampezzo, proprio sulle nevi che ospiteranno le gare olimpiche. La decisione sul rientro in Coppa del Mondo resta ancora da valutare, con Tarvisio e San Vigilio come possibili tappe future, ma tutto dipenderà dalla sua condizione fisica e dalla necessità di tutelare il ranking.

