Brignone parla Davide | Certi che sarà a Milano – Cortina

Davide Brignone, membro dello staff dell’atleta, conferma la presenza di Federica Brignone a Milano-Cortina. Manca meno di un mese ai Giochi Olimpici Invernali, un evento atteso con grande anticipazione. Le competizioni rappresentano un momento importante per gli atleti italiani, pronti a confrontarsi sul palcoscenico mondiale. La preparazione prosegue con impegno, nel rispetto di una tradizione sportiva che tiene alta la bandiera del nostro paese.

Le parole dello staff dell’atleta. Manca sempre meno e nemmeno un mese ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Tra le portabandiera c’è anche Federica Brignone, a Cortina con ad Amos Mosaner e Arianna Fontana e Federico Pellegrino a Milano. Dopo l’infortunio, pian piano sta tornando ora, l’obiettivo è partecipare ad almeno una delle tre gare che le hanno permesso di vincere la scorsa stagione la seconda Coppa del Mondo: discesa (8 febbraio), superG (12) e gigante (15). Ne ha parlato oggi a Gazzetta Dello Sport il fratello – allenatore Davide e Gianluca Rulfi, direttore tecnico dello sci femminile «La decisione di gareggiare a tutti i costi prima dell’Olimpiade spetta a Federica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

