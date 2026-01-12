Brianza Pride 2026 | annunciate luogo e data

Il Brianza Pride 2026 si terrà il 12 settembre, con partenza da Cologno Monzese e arrivo a Brugherio. L’evento, organizzato con attenzione e cura, mira a promuovere l’inclusione e il rispetto. La manifestazione si svolgerà in un contesto di collaborazione e condivisione, offrendo un’occasione di sensibilizzazione per la comunità locale e oltre. La macchina organizzativa è già in movimento per garantire un evento ben strutturato e rispettoso delle normative.

Brianza Pride 2026: la macchina organizzativa si è già messa al lavoro. Svelate la data e il luogo del grande evento che si svolgerà il 12 settembre con un maxi corteo che sfilerà da Cologno Monzese a Brugherio. Un Pride che esce dalla provincia di Monza e Brianza.

Brianza Pride – Ottava Edizione Il coordinamento del Brianza Pride oggi ha deciso dove e quando si terrà l’ottava edizione del Pride della Brianza. Un percorso condiviso, nato dagli Stati Generali del Brianza Pride, che hanno rappresentato il primo passo - facebook.com facebook

