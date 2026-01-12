bresh per la prima volta live in europa con tre date i biglietti

Bresh si esibirà per la prima volta dal vivo in Europa, con tre date programmate ad aprile. È un’occasione per ascoltare l’artista in un contesto internazionale. Di seguito, le informazioni sulle date e i biglietti disponibili.

Bresh si esibirà per la prima volta dal vivo in Europa con tre date ad aprile, le info e i biglietti. Dopo un 2025 che l’ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati, con la pubblicazione dell’album Mediterraneo (certificato Platino) e le incredibili date nei palasport del Mediterraneo Tour, Bresh è pronto a conquistare anche il 2026! Per la prima volta, infatti, sarà protagonista di tre date in Europa: il 12 aprile al Café De La Danse a Parigi, il 14 aprile alla Scala di Londra e il 15 aprile al Razzmatazz di Barcellona. I biglietti sono disponibili in prevendita. A luglio, invece, sarà il momento di Mare Nostrum: quattro imperdibili date al Porto Antico di Genova, che vedranno l’artista tornare a esibirsi live nella sua città. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

