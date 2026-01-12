Brescia sull’ottovolante Prova di forza con Tortona

Brescia conclude il girone d’andata con una vittoria contro Tortona, con il punteggio di 92-86. Questo risultato rappresenta l’ottava vittoria consecutiva in casa e porta il record stagionale a 12-3, eguagliando il miglior risultato della stagione 2024-25. La partita ha evidenziato la solidità della squadra e la continuità nel rendimento, mantenendo Brescia tra le protagoniste del campionato.

Brescia chiude il girone d’andata con una dichiarazione di forza: 92-86 con Tortona, ottava vittoria su otto al PalaLeonessa, e record 12-3 che eguaglia la Brescia 2024-25 di Poeta. È un successo che pesa doppio perché arriva senza Ndour e con Cournooh a mezzo servizio, e perché matura nel modo più "da grande squadra": secondo tempo da 50-40 dopo l’intervallo chiuso sotto. Il cuore della partita sta nell’aumento d’intensità difensiva: Brescia cambia spesso, accetta i mismatch in post e toglie ritmo ai riferimenti principali. Vital viene contenuto (9 punti con 212), e Tortona non riesce ad assorbire il colpo quando la Germani alza i giri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

