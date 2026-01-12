Brand in crescita | i 5 protagonisti del 2026

Nel 2024, Meraki ha avviato un progetto alimentare che valorizza i sapori autentici italiani, concentrandosi su riso e tartufo. Questo brand, in rapida crescita, rappresenta una nuova interpretazione della tradizione gastronomica nazionale, puntando su qualità e innovazione. Scopri i cinque protagonisti del 2026, tra cui Meraki, e le tendenze emergenti nel settore food italiano.

Meraki, una nuova visione del food italiano tra riso e tartufo Meraki (@meraki.food.ita) nasce in Italia nel 2024 dall'iniziativa di un giovane imprenditore che ha scelto di costruire il proprio progetto attorno a due ingredienti simbolo dell'eccellenza gastronomica nazionale: il riso e il tartufo. Alla base del marchio non c'è soltanto la volontà di creare una linea di prodotti di qualità, ma una visione imprenditoriale che unisce tradizione, ricerca e innovazione, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano in una chiave contemporanea e orientata al mercato globale. Fin dalle fasi iniziali, il progetto Meraki si sviluppa a partire da una profonda attenzione alle materie prime. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Brand in crescita: i 5 protagonisti del 2026 Leggi anche: Giovani e informazione protagonisti della seconda edizione del Brand Journalism Festival a Roma Leggi anche: Nuove acquisizioni per Estée Lauder: il brand punta alla crescita La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Un anno da record in Italia: l'iconico brand registra una crescita record. Brand in crescita: i 5 protagonisti del 2026 - Meraki, una nuova visione del food italiano tra riso e tartufo Meraki (@meraki. iltempo.it

Come distinguersi in una nicchia affollata nel 2026 (il progetto in 3 fasi)

«Lavorerò con i founder per la crescita globale», spiega a MFF la manager. Che entra da oggi con un ruolo chiave nel brand Usa dai ricavi stimati sopra i due miliardi, arrivando da Dior, dopo aver guidato la corsa di Miu Miu. Mentre a Roma apre il primo store - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.