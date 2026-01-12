Braida su Daniel Maldini | Ragazzo di talento l’anno giusto può arrivare così

Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna e ex dirigente del Milan, ha commentato le prospettive di Daniel Maldini. Sottolineando il talento del giovane, Braida ha evidenziato come l’anno giusto possa rappresentare una svolta importante per la sua carriera. Le sue parole si inseriscono nel contesto delle strategie e delle valutazioni delle grandi squadre di Serie A sul potenziale dei giovani promesse del calcio italiano.

Ariedo Braida, dirigente storico del Milan e oggi vicepresidente del Ravenna, ha parlato a Tuttosport affrontando diversi temi legati al mercato delle big di Serie A. Tra questi, anche il futuro di Daniel Maldini, finito nel mirino di Lazio e Juventus. Braida non nasconde la stima per il classe 2001, cresciuto nel vivaio rossonero, e parla con toni affettuosi del suo percorso: " Provo affetto per lui, e devo dire che ha dimostrato di essere un ragazzo con talento ". Un passaggio che diventa ancora più interessante quando il discorso si sposta sull'ipotesi bianconera. Per Braida, il contesto e il momento possono fare la differenza nella carriera di un giocatore: " L'anno giusto, quello magico, a volte si può trovare anche così ".

#Maldini alla #Juventus Le parole di #Braida

