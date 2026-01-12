Botte tra minorenni al centro commerciale | spruzzato anche lo spray al peperoncino

Durante il primo fine settimana di saldi a Ravenna, un episodio di tensione tra minorenni ha portato a una rissa presso il centro commerciale Esp. La situazione è degenerata con l’uso di spray al peperoncino, creando preoccupazione tra visitatori e personale. L’evento ha richiamato l’attenzione sulle dinamiche di sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile, sottolineando l’importanza di interventi preventivi e di tutela.

Ravenna, 12 gennaio 2025 – Un pomeriggio di shopping nel periodo di inizio saldi si è trasformato in un far west all’interno e all’esterno dell’Esp di Ravenna. I contorni della vicenda, avvenuta sabato scorso al centro commerciale di via Bussato, sono ancora da definire con precisione ma quel che è certo è che un ragazzino italiano di sedici anni è stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stato aggredito e picchiato da alcuni coetanei. I sanitari sono arrivati all’ingresso lato ovest dell’Esp intorno alle 16.30 di sabato insieme agli agenti delle Volanti della questura di Ravenna e ai carabinieri, allertati dagli addetti alla vigilanza e da alcune persone presenti all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

