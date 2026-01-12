. Quante puntate sono previste per Boss in incognito 2026? Torna il fortunato programma di Rai 2 condotto da Elettra Lamborghini, per un nuovo ciclo di quattro puntate in prima serata. Sarà ancora lei a raccontare le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie. In tutto quattro nuovi appuntamenti, ogni lunedì in prima serata su Rai 2 dal 12 gennaio 2026. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 12 gennaio 2026. Seconda puntata: 19 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Boss in incognito 2026: quante puntate, durata e quando finisce

