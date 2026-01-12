Borse di studio record all’Aquila | oltre tredici milioni per sostenere migliaia di studenti

L'Aquila ha approvato le graduatorie provvisorie 2025/2026 per le borse di studio, con oltre 2.300 assegni disponibili grazie a fondi regionali e risorse FSE+. Complessivamente, sono stati destinati più di tredici milioni di euro per sostenere gli studenti universitari, garantendo il supporto a tutti gli idonei. Questa iniziativa rappresenta un importante investimento nel settore educativo locale, contribuendo al percorso di studio di numerosi giovani.

L'Aquila - L'Adsu L'Aquila approva le graduatorie provvisorie 20252026: 2.387 borse di studio assegnate grazie a fondi regionali e risorse FSE+, coperti tutti gli idonei. L'Adsu L'Aquila ha dato il via libera alle graduatorie provvisorie assestate delle borse di studio per l'anno accademico 20252026, rivolte agli studenti dell'Università degli Studi dell'Aquila, dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e del Conservatorio di Musica Alfredo Casella. Il provvedimento rappresenta uno degli interventi più rilevanti degli ultimi anni in materia di diritto allo studio sul territorio. Nel dettaglio, sono state assegnate complessivamente 2.

