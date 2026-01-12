Bonus caregiver fino a 400 euro cos'è e quali sono i requisiti per riceverlo | le novità in Cdm

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede un bonus fino a 400 euro mensili, erogato trimestralmente, per i caregiver familiari. Per usufruirne, è necessario svolgere almeno 91 ore di assistenza settimanale, avere un reddito annuo sotto i 3.000 euro e un Isee non superiore ai 15.000 euro. Questa misura mira a sostenere chi si prende cura di familiari con caratteristiche specifiche.

Il Cdm ha varato il ddl che riconosceun contributo esentasse fino a 400 euro al mese, erogati trimestralmente, per i caregiver familiari convinenti che svolgono un lavoro di assistenza pari o superiore 91 ore settimanali, con un reddito sotto i 3mila euro annui e Isee non superiore ai 15mila euro. Ora il testo passerà all'esame del Parlamento.

È attivo il Bonus Psiconcologia: un supporto pensato per chi sta affrontando un percorso oncologico e per chi gli è vicino. Il servizio è rivolto a pazienti oncologici residenti o domiciliati nel Lazio e anche ai familiari/caregiver che li accompagnano nella cura. È - facebook.com facebook

SOSTEGNO AI CAREGIVER FAMILIARI, COMUNE DI MATERA: AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI ECONOMICI 2023 x.com

