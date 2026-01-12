Bonus caregiver fino a 400 euro cos'è e quali sono i requisiti per riceverlo | le novità in Cdm

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo disegno di legge che prevede un bonus fino a 400 euro mensili, erogato trimestralmente, per i caregiver familiari. Per usufruirne, è necessario svolgere almeno 91 ore di assistenza settimanale, avere un reddito annuo sotto i 3.000 euro e un Isee non superiore ai 15.000 euro. Questa misura mira a sostenere chi si prende cura di familiari con caratteristiche specifiche.

Il Cdm ha varato il ddl che riconosceun contributo esentasse fino a 400 euro al mese, erogati trimestralmente, per i caregiver familiari convinenti che svolgono un lavoro di assistenza pari o superiore 91 ore settimanali, con un reddito sotto i 3mila euro annui e Isee non superiore ai 15mila euro. Ora il testo passerà all'esame del Parlamento. Ecco cosa sappiamo finora sul bonus e i requisiti per ottenerlo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Nuovo bonus Legge 104 per i caregiver: oltre mille euro se rispetti questi requisiti

Leggi anche: Cos’è il bonus per i single di cui si sta parlando e quali aiuti ci sono dentro

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Caregiver familiari, oggi ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese; Disabilità e caregiver, le risorse stanziate nella Manovra; Bonus disabili 2026/ Grandi aiuti in manovra: cosa ci sarà nel concreto?.

bonus caregiver fino 400Bonus caregiver fino a 400 euro, cos’è e quali sono i requisiti per riceverlo: le novità in Cdm - Il Cdm ha varato il ddl che riconosceun contributo esentasse fino a 400 euro al mese, erogati trimestralmente, per i caregiver familiari convinenti che ... fanpage.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.